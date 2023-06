The Academy of Motion Picture Arts and Sciences has extended invitations to 398 artists and executives to join the organization.

Notable names among this year's invitees include Taylor Swift -- nominated for her musical contributions to films like Cats and Where the Crawdads Sing -- 2023 Best Actor nominees Austin Butler and Paul Mescal, Keke Palmer, Bill Hader, and The Weeknd, professionally known as Abel Makkonen Tesfaye.

Other notable invitees include several members of the Everything Everywhere All at Once team, including Best Supporting Actor winner Ke Huy Quan and his co-star and fellow 2023 nominee Stephanie Hsu, as well the writing-directing team The Daniels, who won Academy Awards for Best Picture, Best Director, and Best Original Screenplay at this year's ceremony without being able to vote for themselves.

Eight of this year's invitees -- including The Daniels -- were invited by multiple branches, and must select one branch to join upon accepting membership.



"The Academy is proud to welcome these artists and professionals into our membership. They represent extraordinary global talent across cinematic disciplines and have made a vital impact on the arts and sciences of motion pictures and on movie fans worldwide," said Academy CEO Bill Kramer and Academy President Janet Yang in a press release.



See the complete list of 2023 invitees below:



Actors

Zar Amir-Ebrahimi

Sakura Ando

Selma Blair

Marsha Stephanie Blake

Austin Butler

Raúl Castillo

Chang Chen

Ram Charan

Kerry Condon

Robert John Davi

Dolly De Leon

Martina Gedeck

Bill Hader

Nicholas Hoult

Stephanie Hsu

Tin Lok Koo

Vicky Krieps

Joanna Kulig

Lashana Lynch

A Martinez

Noémie Merlant

Paul Mescal

Richard Mofe-Damijo

Keke Palmer

Park Hae-il

Ke Huy Quan

NT Rama Rao Jr.

Paul Reiser

Rosa Salazar



Casting Directors

John Buchan

Pauline Hansson

Nina Haun

Lissy Holm

Jeanette Klintberg

Jason Knight

Alexandra Montag

Pat Moran

Mathilde Snodgrass

Rachel G. Tenner



Cinematographers

Jolanta Dylewska

James Friend

Martin Gschlacht

Florian Hoffmeister

Benjamin Kracun

K.K. Senthil Kumar

Tommy Maddox-Upshaw

Kate McCullough

Andrij Parekh

Christopher Ross

María Secco

Virginie Surdej



Costume Designers

Trisha Biggar

Alex Bovaird

Bob Buck

Monika Buttinger

Pam Downe

Deirdra Elizabeth Govan

Shirley Kurata

Linda Muir

Annie Symons



Directors

Colm Bairéad

Abner Benaim

Edward Berger

Antonio Campos

Anthony Chen

Lukas Dhont

Andreas Dresen

Nils Gaup

Rashaad Ernesto Green

Ana Katz

Joseph Kosinski

Daniel Kwan

Francisco Lombardi

Carlos López Estrada

Mounia Meddour

Santiago Mitre

C.J. “Fiery” Obasi

Mani Ratnam

Anita Rocha da Silveira

Hiner Saleem

Daniel Scheinert

Maria Schrader

Michael Showalter

Agnieszka Smoczyńska

Chaitanya Tamhane



Documentary

Maxim Arbugaev

Evgenia Arbugaeva

Paul Barnes

Mark Becker

Alan Berliner

Tze Woon Chan

Sonya Childress

Lauren Cioffi

Erika Cohn

Patrick Creadon

Daniel Cross

Ally Derks

Andrés Di Tella

Lauren Domino

Lindsey Dryden

Katja Esson

Violet Du Feng

Jennifer Fox

Sonia Kennebeck

Teddy Leifer

Simon Lereng Wilmont

Petr Lom

Melanie Miller

Julia Nottingham

Ilja Roomans

Nancy Schwartzman

Joshua Seftel

Shaunak Sen

Daniel Sivan

Chris Smith

Corinne van Egeraat

Tyler H. Walk

Eden Wurmfeld

Debra Zimmerman



Executives

Craig Alexander

Bela Bajaria

Stephen Basil-Jones

Racheline Benveniste

Sean Berney

Efe Egemen Cakarel

Peter Dodd

Tara Duncan

Zev Foreman

Jeffrey Goore

Amelia Louise Granger

Daniel Guando

Jessie Henderson

Ynon Kreiz

Ollie Madden

Shivani Pandya Malhotra

Janet Pierson

Shivani Rawat

Kent Sanderson

Guy Shani

Sarah Elizabeth Shepard

Jesse Sisgold

Jonathan Turell

Joana Vicente

Brian Stuart Weinstein

Paul Wiegard

Rob Williams

Tamara Y. Woolfork

Miri Yoon

David Zaslav



Film Editors

Michael Aaglund

Joyce Arrastia

Melissa Bretherton

Sarah Broshar

Sven Budelmann

Alain Dessauvage

Christopher Donaldson

Agnieszka Glińska

Craig Hayes

Charlotte Munch Bengtsen

Langdon Page

Paul Rogers

Ken Schretzmann

Matt Villa

Makeup Artists and Hairstylists

Jason Baird

Annemarie Bradley

Anne Carroll

Linda Eisenhamerová

Kimberly Felix

Thomas Foldberg

Erzsébet Forgács

Jules Holdren

Jaime Leigh McIntosh

Alfredo Mora

Nathalie Tissier

Luca Vannella

Angie Wells



Marketing and Public Relations

David Burke

Sungmi Choi

Kelly Dalton

Marian Lee Dicus

Sarah Eaton

Emily Feingold

Kimberly Flaster

Stephanie Frederic

Antonio Gimenez-Palazon

Patricia Gonzalez

Mindy Hamilton

Claire A. Heath Nobel

Danielle Kupchak

Julie Roberta La’Bassiere

Christopher Miller

Scott Mitsui

Keri Lynn Moore

Stefanie Marie Napoli

Jeremy Radisich

Jim R. Rodriguez

Tammie Rosen

Julie Siegel

Melissa Stone

Renee Tsao

Kelly Turner



Music

Jean Michel Bernard

Rafiq Bhatia

Alain Boublil

David Buckley

David Byrne

Dominick George Certo

Chandrabose

Ian Chang

Anne-Kathrin Elisabeth Dern

Anna Drubich

M.M. Keeravaani

Penka Kouneva

Ryan Lott

Zeltia Montes

Starr Parodi

Taylor Swift

Dara Taylor

Abel Makkonen Tesfaye “The Weeknd”



Producers

Desray Armstrong

Daniel Birman Ripstein

Philippe Bober

Keith Calder

Allison Rose Carter

Fodhla Cronin O’Reilly

Jonas Dornbach

Andrew Goldman”

Malte Grunert

Karan Johar

Axel Vladimir Kuschevatzky

Daniel Kwan

Karen Lunder

Kyle Martin

Patrick McCormick

Jordana Mollick

Giancarlo Nasi

Jadesola Osiberu

Mark A. Radcliffe

Thomas Robsahm

Siddharth Roy Kapur

Daniel Scheinert

Jonathan Wang

Lila Yacoub



Production Design

David Allday

Samantha Avila

Tom Brown

Richard Buoen

Diana Burton

Barry Michael Chusid

Dylan Cole

Sabu Cyril

Bill Darby

Klaus Darrelmann

Darrin Denlinger

Raffaella Giovannetti

Christian M. Goldbeck

Ernestine Hipper

Andrew H. Leung

Karen Murphy

Ben Procter

Kave Quinn

Dean Sherriff

Laura Sode-Matteson

Amy Gail Wells

Production and Technology

Girish Balakrishnan

David Barrett

Allegra Anne Clegg

Celia D. Costas

Fernando de Goes

Daphne Dentz

Peter Doyle

Sara Duran-Singer

Gian Luca Farinelli

Dominic Glynn

Fritz Heinzle

Lin Oeding

Fatima Robinson

Kranti Sarma

Cynthia Slavens

Joachim Zell



Short Films and Feature Animation

Mahyar Abousaeedi

Tom Berkeley

Toni Bestard

Kimberley Browning

Alex Bulkley

Bruno Caetano

Dean Fleischer Camp

Kenneth A. Carlson

Trent Correy

Joel Bryan Crawford

Claire Dodgson

Fabian Driehorst

David DuLac

Maureen Fan

Tiffany Frances

João Gonzalez

Sara Gunnarsdóttir

Mark Gustafson

Travis Hathaway

David Jesteadt

Daniel Mark Jeup

Thomas Jordan

Charlie Mackesy

Ian Megibben

Cyrus Neshvad

Jaime Ray Newman

Richard O’Connor

Lachlan Pendragon

Jesús Pimentel Melo

Emmanuel-Alain Raynal

David Ryu

Nidia Santiago

Mónica Santos

Nelson Shin

Eirik Tveiten

Nathan Warner

Ross White”



Sound

Orin Junior Beaton

Guido Berenblum

Andrew Bock

Stéphane Bucher

Paul Timothy Carden

Lena Esquenazi

Arthur Fenn

Tracie Gallo

Lars Ginzel

Galen Goodpaster

Julian Howarth

Randall Lee Johnson

Leah Katz

Stefan Korte

Martin Wallis Kwok

Ensieh Maleki

Sean McCormack

Douglas Murray

Anthony Ortiz

Wayne Pashley

Mélissa Petitjean

Viktor Prášil

Lynn Sable

David Stanke

Markus Stemler

Duu-chih Tu

Javier Angel Umpierrez

Eliza Pollack Zebert



Visual Effects

Gino Acevedo

James Lee Baker

A.J. Briones

Nick Crew

Jubin Dave

Pete Dionne

Arslan Elver

Markus Frank

Brian Gazdik

Seth Hill

Haresh Hingorani

Kamil Jafar

Arek Komorowski

Lana Lan

Woei Lee

Bryan Litson

Scott Macintyre

Alexandre Julien Millet

Marla Inez Newall

Jenni O’Byrne

Cristin Pescosolido

Frank Petzold

Adriano Rinaldi

P.C. Sanath

Robert Winter

Florian Witzel



Writers

Kunle Afolayan

Colm Bairéad

Nikole Beckwith

Edward Berger

Antonio Campos

Chung Seo-kyung

Marie Clements

Peter Craig

Shola Dada

Lukas Dhont

Alejandro Fernández Almendras

Josh Friedman

Kazuo Ishiguro

Shunji Iwai

Ana Katz

Todd Komarnicki

Ehren Kruger

Daniel Kwan

Mariano Llinás

Justin Marks

Santiago Mitre

Craig Pearce

Ewa Piaskowska

Daniel Scheinert

Jack Thorne

Angelo Tijssens

Charlotte Wells



Members-at-Large (Artists’ Representatives)

Tracy Brennan

Rob Carlson

Sarah Clossey

Eric Garfinkel

John Garvey

Steven Gersh

Franklin Latt

Christian Muirhead

Richard Weitz

Ida Giovanna Ziniti

