2018 Latin GRAMMY Awards Nominations: See the Complete List

The nominees for the 19th Annual Latin GRAMMY Awards are in!

On Thursday, J Balvin, Juanes, Nicky Jam and Natalia Lafourcade joined other artists to announce those nominated in the major categories for Latin music's biggest night.

J Balvin was the most nominated artist, receiving eight nods, followed by Rosalía with five. Competing for the top award of the night, Album of the Year, are Pablo Alborán, J Balvin, Chico Buarque, Jorge Drexler, El David Aguilar, Kany García, Natalia Lafourcade, Luis Miguel, Monsieur Periné and Rozalén.

This year, six-time Latin GRAMMY and four-time GRAMMY-winning rock band Maná will be honored as the 2018 Latin Recording Academy Person of the Year.

The 2018 Latin GRAMMYs will air live on Nov. 15 from the MGM Grand Garden Arena in Las Vegas, on Univision.

Here's a look at the nominees:

Album of the Year

Prometo – Pablo Alborán

Vibras – J Balvin

Caravanas – Chico Buarque

Salvavidas De Hielo – Jorge Drexler

Siguiente – El David Aguilar

Soy Yo – Kany García

Musas (Un Homenaje Al Folclore Latinoamericano En Manos De Los Macorinos), Vol. 2 – Natalia Lafourcade

¡México Por Siempre! – Luis Miguel

Encanto Tropical – Monsieur Periné

Cuando El Río Suena... – Rozalén

Record of the Year

"No Vaya A Ser" – Pablo Alborán

"É Fake (Homem Barato)" – Anaadi

"Mi Gente" – J Balvin with Willy William

"Internacionales" – Bomba Estéreo

"Telefonía" – Jorge Drexler

"Para Siempre" – Kany García

"X" – Nicky Jam and J Balvin

"Danza De Gardenias" – Natalia Lafourcade Featuring Los Macorinos

"Bailar Contigo" – Monsieur Periné

"Malamente" – Rosalía

Song of the Year (A Songwriter's Award)

"Antes De Ti" – Manú Jalil and Mon Laferte, songwriters (Mon Laferte)

"Bailar Contigo" – Monsieur Periné, songwriters (Monsieur Periné)

"Danza De Gardenias" – David Aguilar Dorantes and Natalia Lafourcade, songwriters (Natalia Lafourcade Featuring Los Macorinos)

"Embrujo" – El David Aguilar, songwriter (El David Aguilar)

"La Puerta Violeta" – Rozalén, songwriter (Rozalén)

"Malamente" – Antón Alvarez Alfaro, Pablo Diaz-Reixa and Rosalía, songwriters (Rosalía)

"Para Siempre" – Kany García, songwriter (Kany García)

"Robarte Un Beso" – Mauricio Rengifo, Andrés Torres, Carlos Vives and Sebastián Yatra, songwriters (Carlos Vives & Sebastián Yatra)

"Telefonía" – Jorge Drexler, songwriter (Jorge Drexler)

"Tu Vida Mi Vida" – Fito Páez, songwriter (Fito Páez)

Best New Artist

Ángela Aguilar

Anaadi

El David Aguilar

Alex Ferreira

Karol G

Los Petitfellas

Nana Mendoza

Christian Nodal

Claudia Prieto

Benjamín Walker

Best Contemporary Pop Vocal Album

Ser – Axel

Camino Fuego Y Libertad – Pablo López

Cuerpo Y Alma – Beatriz Luengo

F.A.M.E. – Maluma

Miradas – Nana Mendoza

Best Urban Fusion / Performance

"Mi Gente" – J Balvin with Willy William Featuring Beyoncé

"Internacionales" – Bomba Estéreo

"Yo Contra Ti" – Daddy Yankee Featuring Orquesta Sinfónica De Puerto Rico

"Sua Cara" – Major Lazer Featuring Anitta and Pabllo Vittar

"Malamente" – Rosalía

Best Urban Song

"Downtown Anitta" — J. Balvin, Justin Quiles & Alejandro Ramírez, songwriters (Anitta Featuring J Balvin)

"Dura" — Daddy Yankee, Urbani Mota Cedeño, Juan G. Rivera Vazquez & Luis Jorge Romero, songwriters (Daddy Yankee)

"Mi Cama" — Rene David Cano, Andy Clay, Karol G, Antonio Rayo & Omar Sabino, songwriters (Karol G)

"Sensualidad" — J Balvin, Bad Bunny, Juan M. Frías, Luian Malave, Prince Royce, Edgar Semper & Xavier Semper, songwriters (Bad Bunny, Prince Royce & J Balvin)

"X" — J. Balvin, Nicky Jam & Juan Diego Medina Vélez, songwriters (Nicky Jam & J Balvin)

Best Alternative Music Album

Claroscura – Aterciopelados

Puñal – Dante Spinetta

Fuerza Arará – Telmary

Mismo Sitio, Distinto Lugar – Vetusta Morla

Aztlan – Zoé

Best Contemporary Tropical Album

Diomedizao — Elvis Crespo

Presenta: Swing 80 — Milton Salcedo

Momentos De Cine — Daniel Santacruz

Golden — Romeo Santos

Vives — Carlos Vives

Best Tropical Song

"Cásate Conmigo" — Silvestre Dangond, Nicky Jam, Juan Medina, Mauricio Rengifo & Andrés Torres, songwriters (Silvestre Dangond Featuring Nicky Jam)

"Enamórate Bailando" — Jorge Luis Piloto, songwriter (Reynier Pérez y Su Septeto Acarey Featuring Gilberto Santa Rosa)

"Me Enamoro Más De Ti" — Jorge Luis Piloto, Jean Rodríguez & Tony Succar, songwriters (Tony Succar Featuring Jean Rodríguez)

"Quiero Tiempo" — Juan Luis Guerra, Juan Carlos Luces & Víctor Manuelle, songwriters (Víctor Manuelle Featuring Juan Luis Guerra)

"Simples Corazones" — Fonseca, Mauricio Rengifo & Andrés Torres, songwriters (Fonseca)

Best Regional Song (A Songwriter's Award)

"Arránquense Muchachos" – Domingo Leiva Delgado, songwriter (Pedro Fernández)

"Ayúdame A Olvidarte" – Gabriel Flores and Yoel Henríquez, songwriters (La Explosiva Banda De Maza)

"Corrido De Juanito" – Edén Muñoz, songwriter (Calibre 50)

"El Sueño Americano" – Salvador Hurtado, songwriter (La Energía Norteña)

"Probablemente" – Christian Nodal, songwriter (Christian Nodal)

Best MPB (Música Popular Brasileira) Album

Mano Que Zuera – João Bosco

Caravanas – Chico Buarque

Edu, Dori E Marcos – Edu Lobo, Dori Caymmi e Marcos Valle

Campos Neutrais – Vitor Ramil

Deus É Mulher – Elza Soares

