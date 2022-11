2022 Latin GRAMMY Awards: The Complete Winners List

This year's star-studded Latin GRAMMYs kick off Thursday night, with some of the biggest names in Latin music turning up at the Michelob ULTRA Arena at Mandalay Bay in Las Vegas, Nevada, for a night of celebration and accolades.

Bad Bunny led the pack of nominees coming into the big night with a whopping 10 nominations! Meanwhile, several other major names were also up for multiple awards, including Edgar Barrera, Rauw Alejandro and Christina Aguilera, to name a few.

The star-studded Record of the Year and Album of the Year were two of the most anticipated categories, and featured offerings from Shakira, Marc Anthony, Rosalía, The Weeknd, and more!

So who walked away with the night's biggest honors? Check out the full list of winners below -- marked in bold and updated throughout the night!

Record Of The Year

"Pa Mis Muchachas" – Christina Aguilera, Becky G, Nicki Nicole Feat. Nathy Peluso

"Castillos De Arena" – Pablo Alborán

"Envolver" – Anitta

"Pa’lla Voy" – Marc Anthony

"Ojitos Lindos" – Bad Bunny & Bomba Estéreo

"Pegao" – Camilo

"Tocarte" – Jorge Drexler & C. Tangana

"Provenza" – Karol G

"Vale La Pena" – Juan Luis Guerra

"La Fama" – Rosalía Feat. The Weeknd

"Te Felicito" – Shakira & Rauw Alejandro

"Baloncito Viejo" – Carlos Vives & Camilo

Album Of The Year

Aguilera – Christina Aguilera

Pa’lla Voy – Marc Anthony

Un Verano Sin Ti – Bad Bunny

Deja – Bomba Estéreo

Tinta Y Tiempo – Jorge Drexler

Ya No Somos Los Mismos – Elsa Y Elmar

Viajante – Fonseca

Motomami (Digital Album) – Rosalía

Sanz – Alejandro Sanz

Dharma – Sebastián Yatra

Song Of The Year

"A Veces Bien Y A Veces Mal" ­– Pedro Capo, Ignacio Cibrián, Ricky Martín, Pablo Preciado, Julio Ramírez, Mauricio Rengifo & Andrés Torres, Songwriters (Ricky Martin Featuring Reik)

"Agua" – Rauw Alejandro, Emmanuel Anene, David Alberto Macias, Nile Rodgers, Juan Salinas, Oscar Salinas & Daddy Yankee, Songwriters (Daddy Yankee, Rauw Alejandro & Nile Rodgers)

"Algo Es Mejor" – Mon Laferte, Songwriter (Mon Laferte)

"Baloncito Viejo" – Camilo, Jorge Luis Chacín, Andrés Leal, Martín Velilla & Carlos Vives, Songwriters (Carlos Vives & Camilo)

"Besos En La Frente" – Fonseca & Julio Reyes Copello, Songwriters (Fonseca)

"Encontrarme" – Carla Morrison, Juan Alejandro Jiménez Pérez & Mario Demian Jiménez Pérez, Songwriters (Carla Morrison)

"Hentai" – Larry Gold, Noah Goldstein, Chad Hugo, David Rodríguez, Rosalía, Jacob Sherman, Michael Uzowuru, Pilar Vila Tobella, Dylan Wiggins & Pharrell Williams, Songwriters (Rosalía)

"Índigo" – Édgar Barrera & Camilo, Songwriters (Camilo & Evaluna Montaner)

"Pa Mis Muchachas" – Christina Aguilera, Jorge Luis Chacín, Kat Dahlia, Becky G, Yoel Henríquez, Yasmil Marrufo, Nicki Nicole & Nathy Peluso, Songwriters (Christina Aguilera, Nicki Nicole, Becky G Featuring Nathy Peluso)

"Provenza" – Kevyn Mauricio Cruz Moreno, Carolina Giraldo Navarro & Ovy On The Drums, Songwriters (Karol G)

"Tacones Rojos" – Juan Jo, Manuel Lara, Manuel Lorente, Pablo & Sebastián Yatra, Songwriters (Sebastián Yatra)

"Tocarte" – Jorge Drexler, Pablo Drexler, Víctor Martínez & C. Tangana, Songwriters (Jorge Drexler & C. Tangana)

Best New Artist

Angela Álvarez

Sofía Campos

Cande Y Paulo

Clarissa

Silvana Estrada

Pol Granch

Nabález

Tiare

Vale

Yahritza Y Su Esencia

Nicole Zignago



POP

Best Pop Vocal Album:

Best Traditional Pop Vocal Album:

Best Pop Song: "La Guerrilla de la Concordia" - Jorge Drexler, songwriter (Jorge Drexler) -- **WINNER!

"Tacones Rojos" - Pablo María Rousselon De Croisoeuil, Manuel Lara, Manuel Lorente, Juan Josep Monserrat Riutort & Sebastián Yatra -- **WINNER!





URBAN

Best Urban Fusion/Performance: "Tití Me Preguntó” - Bad Bunny -- **WINNER!

Best Reggaeton Performance: “Lo siento BB:/” - Tainy, Bad Bunny & Julieta Venegas -- **WINNER!

Best Urban Music Album:

Best Rap/Hip Hop Song: "De Museo" - Bad Bunny -- **WINNER!

Best Urban Song: "Tití Me Preguntó” - Bad Bunny -- **WINNER!



ROCK

Best Rock Album: Unas Vacaciones Raras - Él Mató A Un Policía Motorizado -- **WINNER!

Best Rock Song: "Lo Mejor de Nuestras Vidas" - Fito Páez -- **WINNER!

Best Pop/Rock Album: Los Años Salvajes - Fito Páez -- **WINNER!

Best Pop/Rock Song: "Babel" - Fito Páez & Carlos Vives -- **WINNER!



ALTERNATIVE

Best Alternative Music Album: Motomami - Rosalía -- **WINNER!

Best Alternative Song: "El Día Que Wstrenaste el Mundo" - Jorge Drexler -- **WINNER!



TROPICAL

Best Salsa Album: Pa'lla Voy - Marc Anthony -- **WINNER!

Best Cumbia/Vallenato Album: Feliz Aniversario - Jean Carlos Centeno y Ronal Urbina -- **WINNER!

Best Merengue/Bachata Album: Entre Mar y Palmeras - Juan Luis Guerra -- **WINNER!

Best Traditional Tropical Album: Gonzalo Rubalcaba y Aymée Nuviola Live

In Marciac - Gonzalo Rubalcaba y Aymée Nuviola -- **WINNER!

Best Contemporary Tropical Album:

Best Tropical Song: "Mala" - Marc Anthony & Álvaro Lenier Mesa -- **WINNER!



SINGER-SONGWRITER

Best Singer-Songwriter Album: Tinta y Tiempo - Jorge Drexler -- **WINNER!



REGIONAL-MEXICAN

Best Ranchero/Mariachi Album:

Best Banda Album:

Best Tejano Album:

Best Norteño Album: La Reunión (Deluxe) - Los Tigres del Norte -- **WINNER!

Best Regional Song: "Como Lo Hice Yo" - Edgar Barrera, Carin León & Matisse -- **WINNER!



INSTRUMENTAL

Best Instrumental Album: Maxixe Samba Groove - Hamilton De Holanda -- **WINNER!



TRADITIONAL

Best Folk Album: Ancestros Sinfónico - Síntesis, X Alfonso y Eme Alfonso -- **WINNER!

Best Tango Album: Horacio Salgán Piano Transcriptions - Pablo Estigarribia -- **WINNER!

Best Flamenco Album: Libres - Las Migas -- **WINNER!



JAZZ

Best Latin Jazz/Jazz Album: Mirror Mirror - Eliane Elias, Chick Corea, Chucho Valdés -- **WINNER!



CHRISTIAN

Best Christian Album (Spanish Language): Viviré - Marcos Witt -- **WINNER!

Best Portuguese Language Christian Album: Laboratório Do Groove - Eli Soares -- **WINNER!



PORTUGUESE LANGUAGE FIELD

Best Portuguese Language Contemporary Pop Album: Sim Sim Sim - Bala Desejo -- **WINNER!

Best Portuguese Language Rock or Alternative Album:

Best Samba/Pagode Album:

Best MPB (Musica Popular Brasileira) Album: Indigo Borboleta Anil - Liniker -- **WINNER!

Best Sertaneja Music Album:

Best Portuguese Language Roots Album: Senhora Estrada - Alceu Valença -- **WINNER!

Best Portuguese Language Song: "Vento Sardo" - Jorge Drexler & Marisa Monte -- **WINNER!



CHILDREN’S MUSIC

Best Latin Children’s Album:



CLASSICAL

Best Classical Album:

Best Classical Contemporary Composition:



ARRANGING

Best Arrangement: "El Plan Maestro" - Fernando Velázquez -- **WINNER!



RECORDING PACKAGE

Best Recording Package: Motomami - Ferran Echegaray, Viktor Hammarberg, Rosalía, Daniel Sannwald & Pili Vila, art directors (Rosalía) -- **WINNER!



PRODUCTION

Best Engineered Album:

Producer of the Year: Julio Reyes Copello -- **WINNER!



MUSIC VIDEO

Best Short Form Music Video: "This Is Not America" -- Residente Feat. Ibeyi Featuring Lisa-Kaindé Diaz & Naomi Diaz; Greg Ohrel, video director; Jason Cole, video producer -- **WINNER!

Best Long Form Music Video: "Hasta Le Raíz" - Natalia Lafourcade; Bruno Bancalari & Juan Pablo López-Fonseca, video directors; Juan Pablo López-Fonseca, video producer -- **WINNER!



The 23rd Annual Latin GRAMMY Awards aired Thursday, Nov. 17 at 8 p.m. ET/PT on Univision.

