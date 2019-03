Premios Tu Musica Urbano: The Complete Winners List

Ozuna has a lot to celebrate!

Premios Tu Musica Urbano took place in Puerto Rico on Thursday -- with Ozuna taking home multiple awards. The 26-year-old artist began the awards show with the most nominations (19!), and ended up taking home six.

Included in Ozuna's many honors were Male Urban Artist, Artist of the Year and Album of the Year. Daddy Yankee, meanwhile, who was tributed with a special dedication during the show, took home Song of the Year for "Dura."

Natti Natasha represented the ladies with three wins as well. She won Female Urban Artist -- International, as well as Best Urban Song and Urban Video for "Sin Pijama" with Becky G.

Check out the rest of the winners below.

MALE URBAN ARTIST – PUERTO RICO

Ozuna**WINNER**

Residente

Daddy Yankee

Nicky Jam

Bad Bunny

Anuel AA

Wisin

Yandel

Farruko

URBAN OR DUO ARTIST

Zion & Lennox**WINNER**

Wisin & Yandel

Piso 21

CNCO

R.K.M y Ken-Y

Alexis y Fido

URBAN ARTIST -- PUERTO RICO

Brytiago**WINNER**

Darell

Bryant Myers

Nio García

Casper Mágico

Miky Woodz

Jon Z

NEW URBAN ARTIST -- PUERTO RICO

Rauw Alejandro**WINNER**

Lyanno

Alex Rose

Jay Cortez

Rafa Pabón

Myke Towers

SONG OF THE YEAR -- PUERTO RICO

"A Solas" – Lyanno & Lunay

"Asesina" - Brytiago & Darell**WINNER**

"Toda Remix" – Rauw Alejandro, Lyanno, Alex Rose

"Tarde" - Rauw Alejandro & Rafa Pabón

"Confía" - Juhn El All Star

"Darte" - Alex Rose & Myke Towers

"Noche Loca" – Oken, Myke Towers, Mora

"Ta to Gucci" – Cauty & Rafa Pabón

URBAN POP SONG -- INTERNATIONAL

"Calma" - Pedro Capó y Farruko**WINNER**

"Si Pudiera" - Christian Daniel & Wisin

"Vaina Loca" - Manuel Turizo & Ozuna

"Ya No Tiene Novio" - Sebastián Yatra, Mau y Ricky

"Me Niego" - Reik, Wisin, Ozuna

"Fiebre" – Ricky Martin, Wisin & Yandel

"Imposible" – Luis Fonsi & Ozuna

"Taki Taki" – Selena Gómez, Cardi B, Ozuna, DJ Snake

MALE URBAN ARTIST -- INTERNATIONAL

J Balvin**WINNER**

Maluma

El Alfa

Manuel Turizo

Amenazzy

Sebastián Yatra

FEMALE URBAN ARTIST – INTERNATIONAL

Natti Natasha**WINNER**

Karol G

Becky G

Anitta

Cazzu

Cardi B

Leslie Grace

BEST URBAN SONG – INTERNATIONAL

"El Préstamo" - Maluma

"Mala Mía" - Maluma

"No es Justo" - J Balvin, Zion & Lennox

"Sin Pijama" - Becky G & Natti Natasha**WINNER**

"Suave" – El Alfa

"I Like It" – Cardi B, J Balvin, Bad Bunny

"Se Vuelve Loca" - CNCO

"Mi Cama" - Karol G

URBAN VIDEO – INTERNATIONAL

"Malamente" – Rosalía

"I Like It" – Cardi B, J Balvin & Bad Bunny

"El Préstamo" - Maluma

"Sin Pijama" - Natti Natasha & Becky G**WINNER**

"Créeme" - Karol G & Maluma

"Quién Sabe" - Natti Natasha

"Mi Cama" - Karol G

URBAN MUSIC PRODUCER – INTERNATIONAL

Young Martino

Urba & Rome

DJ Luian y Mambo Kingz**WINNER** (TIE)

Nekxum

Tainy

Chris Jeday y Gabby Music**WINNER** (TIE)

Sky Rompiendo

YannC Full Harmony

COMPOSER OF THE YEAR – INTERNATIONAL

Justin Quiles

Wise The Gold Pen

Jay Cortez

Benny Benni

Gocho

O’neill

Reymond Ayala (Daddy Yankee)**WINNER**

SONG OF THE YEAR BY A GROUP OR DUO – INTERNATIONAL

"Reggaetón en lo Oscuro" – Wisin & Yandel**WINNER**

"La Player (Bandolera)" – Zion y Lennox

"Zum Zum" – R.K.M y Ken-Y

"No Es Justo" - J Balvin & Zion y Lennox

"Reggaeton Ton" – Alexis y Fido, Nacho

REMIX OF THE YEAR – INTERNATIONAL

"Te Boté" – Bad Bunny, Ozuna, Nicky Jam, Casper Mágico, Darell, Nio García**WINNER**

"Dura" – Natti Natasha, Becky G, Bad Bunny, Daddy Yankee

"Asesina" – Daddy Yankee, Anuel AA, Ozuna, Darell, Brytiago

"Toda" - Alex Rose, Cazzu, Lyanno, Rauw Alejandro, Lenny Tavárez

"Inolvidable" – Farruko, Daddy Yankee, Sean Paul, Akon

"A Solas Remix" – Lunay, Lyanno, Brytiago, Annuel AA, Alex Rose

"Zum Zum Remix" - R.K.M y Ken-Y, Natti Natasha, Plan B, Daddy Yankee, Arcángel

"Te Bote Remix II" - Casper Mágico, Nio García, Jennifer Lopez, Cosculluela, Wisin & Yandel

"Ella Quiere Beber" – Anuel AA & Romeo Santos

COLLABORATION OF THE YEAR – INTERNATIONAL

"Culpables" – Anuel AA & Karol G

"Está Rico" – Marc Anthony, Bad Bunny, Will Smith

"Mia" - Bad Bunny & Drake

"X (EQUIS)" - Nicky Jam & J Balvin

"Vaina Loca" – Ozuna & Manuel Turizo**WINNER**

"Me Niego" - Reik, Ozuna, Wisin

"Ella Quiere Beber" - Anuel AA & Romeo Santos

"Te Guste" - Jennifer Lopez & Bad Bunny

ALBUM OF THE YEAR – INTERNATIONAL

Ozuna - Aura**WINNER**

Bad Bunny – X 100pre

Anuel AA - Real Hasta la Muerte

De La Ghetto - Mi Movimiento

Arcángel - Ares

Wisin & Yandel - Los Campeones Del Pueblo

J Alvarez - La Fama Que Camina

J Balvin – Vibras

VIDEO OF THE YEAR – INTERNATIONAL

"Sexo" – Residente & Dillon Francis

"Vaina Loca" - Ozuna & Manuel Turizo

"Dura" - Daddy Yankee

"X (EQUIS)" - Nicky Jam & J Balvin

"El Farsante" – Ozuna & Romeo Santos**WINNER**

"Te Boté Remix" – Casper Mágico, Nio García, Darell, Nicky Jam, Bad Bunny, Ozuna

"Asesina Remix" – Brytiago, Darell, Daddy Yankee, Anuel AA, Ozuna

"Imposible" - Luis Fonsi & Ozuna

ARTIST OF THE YEAR

Bad Bunny

Ozuna**WINNER**

Daddy Yankee

Anuel AA

Nicky Jam

Residente

SONG OF THE YEAR

"Ella Quiere Beber" - Anuel AA

"Dura" - Daddy Yankee**WINNER**

"Estamos Bien" – Bad Bunny

"Te Boté" – Casper, Nio García, Darell

"Única" - Ozuna

"X (EQUIS)" - Nicky Jam

"Asesina" - Brytiago y Darell

CONCERT OF THE YEAR

Ozuna - Aura

Wisin & Yandel - Como Antes Tour**WINNER**

Cosculluela – Cosliseo II

Ñengo Flow - Real G4 Life El Concierto

Bad Bunny - Trap Kingz

Residente - Residente Hiram Bithorn

PREMIO HUMANITARIAN OF THE YEAR

Ozuna

Bad Bunny

Daddy Yankee**WINNER**

Nicky Jam

Don Omar

Residente

