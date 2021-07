Premios Juventud 2021: The Complete Winners List

Premios Juventud is finally here! The annual awards ceremony will be held at the Watsco Center in Miami and air at 8 p.m. ET/PT on Univision. Check out the complete list of winners below. We will be updating throughout the show, with Premios Juventud winners marked in bold.

Alejandra Espinoza, Chiquis, and Sebastián Yatra will host the three-hour show, which will kick off with a performance by Myke Towers and Yatra singing "Pareja del Año." Pitbull will also take the stage to perform his new single, "I Feel Good."

The show will also shed light on Cuba’s humanitarian crisis with two powerful musical performances by Joncien, Lena, Malena Burke, and Yailenys Pérez performing “Libertad,” and Gente de Zona and Yotuel will perform a special rendition of “Patria y Vida.”

This year, the awards show added 14 new categories, which include Best Regional Mexican Collaboration, Best Regional Mexican Fusion, Youth Artist Female / Youth Artist Male and Girl Power. Karol G and Camilo lead the list of nominations with 12 nods each. They are followed by J Balvin and Maluma with 11 nominations, followed by Daddy Yankee, Los Dos Carnages and Myke Towers with nine.

Daddy Yankee will be honored with the Agent of Change award for his efforts to combat world hunger and helping rebuild houses for families affected by the destructive path of Hurricane Maria.

The night will also include performances by Kali Uchis, Gloria Trevi, Natti Natasha, Tainy and Yandel, and Tommy Torres. Karol G is set to hit the stage to perform “200 Copas” and Becky G and El Alfa will perform “Fulanito.” CNCO will perform for the first time since Joel Pimentel's departure from the group.

See the full list below.

La Nueva Generación - Femenina

CHESCA DANIELA DARCOURT

ELENA ROSE

KALI UCHIS

LA ROSS MARIA

MARIA BECERRA

NATHY PELUSO

NICKI NICOLE

VF7

YAHAIRA PLASENCIA

La Nueva Generación - Masculina

ALEX ROSE

FRAN ROZZANO

GUAYNAA

JAY WHEELER

KHEA

LLANE

MANNY CRUZ

MATI GÓMEZ

MORA

ROCHY RD

La Nueva Generación Regional Mexicano

ESLABON ARMADO

INGRID CONTRERAS

JESSI URIBE

JUNIOR H

LAS MARÍAS

LOS DOS CARNALES

LOS NUEVOS FEDERALES

MARCA MP

NUEVO ELEMENTO

YEISON JIMENEZ

Mejor Canción Mariachi-Ranchera

"DIME CÓMO QUIERES" - CHRISTIAN NODAL & ÁNGELA AGUILAR

"EL ALUMNO" - JOSS FAVELA & JESSI URIBE

"EL TIEMPO NO PERDONA" - ALEX FERNÁNDEZ

"NO ANDES CON NADIE" - NUEVO ELEMENTO

"PARA NO EXTRAÑARTE TANTO" - ANA BÁRBARA

"POBRE CORAZÓN" - INGRID CONTRERAS

"TE OLVIDÉ" - ALEJANDRO FERNÁNDEZ

"TU AMANTE" - YEISON JIMENEZ

"YA NO INSISTAS CORAZÓN" - VICENTE FERNÁNDEZ

"Y SI ME VUELVO A ENAMORAR" - JARY FRANCO

Mejor Canción Regional Mexicana

"BARQUILLERO" - CALIBRE 50

"BORRACHO DE COCHERA" - EL FANTASMA

"EL ENVIDIOSO" - LOS DOS CARNALES

"EN OTRO CANAL" - LA FIERA DE OJINAGA

"OTRA BORRACHERA" - GERARDO ORTIZ

Mejor Colaboración Regional Mexicana

"CA…. Y VAGO" - EL FANTASMA FT. LOS DOS CARNALES

"CONTRA MIS PRINCIPIOS" - LENIN RAMÍREZ & REMMY VALENZUELA

"EL GÜERO" - GRUPO FIRME FT. MARCA MP

"SOMOS LOS QUE SOMOS" - LOS 2 DE LA S & BANDA MS DE SERGIO LIZÁRRAGA

"Y LA HICE LLORAR" - LOS ÁNGELES AZULES FT. ABEL PINTOS

Mejor Fusión Regional Mexicana

"100 AÑOS" - CARLOS RIVERA, MALUMA & CALIBRE 50

"BOTELLA TRAS BOTELLA" - GERA MX & CHRISTIAN NODAL

"CUMBIA A LA GENTE" - GUAYNAA & LOS ÁNGELES AZULES

"EL CAMBIO" - CHESCA & GRUPO FIRME

"QUE SE SEPA NUESTRO AMOR" - MON LAFERTE & ALEJANDRO FERNÁNDEZ

"TUYO Y MÍO" - CAMILO & LOS DOS CARNALES

La Mezcla Perfecta

"AGUA" - TAINY & J BALVIN

"CARAMELO (REMIX)" - OZUNA, KAROL G & MYKE TOWERS

"CHICA IDEAL" - SEBASTIÁN YATRA & GUAYNAA

"FÚTBOL Y RUMBA" - ANUEL AA FT. ENRIQUE IGLESIAS

"HONEY BOO" - CNCO & NATTI NATASHA

"MALA COSTUMBRE" - MANUEL TURIZO & WISIN Y YANDEL

"MI NIÑA (REMIX)" - WISIN, MYKE TOWERS, MALUMA FT. ANITTA & LOS LEGENDARIOS

"PORFA (REMIX)" - FEID, JUSTIN QUILES, J BALVIN FT. MALUMA, NICKY JAM & SECH

"RELACIÓN (REMIX)" - SECH, DADDY YANKEE, J BALVIN, ROSALÍA & FARRUKO

"TITANIC" - KANY GARCÍA & CAMILO

Tropical Mix

"ANTES QUE SALGA EL SOL" - NATTI NATASHA & PRINCE ROYCE

"BEBÉ" - CAMILO & EL ALFA

"DE VUELTA PA' LA VUELTA" - DADDY YANKEE & MARC ANTHONY

"TÚ VAS A TENER QUE EXPLICARME (REMIX)" - LA ROSS MARIA & ROMEO SANTOS

"VÍCTIMAS LAS DOS" - VÍCTOR MANUELLE & LA INDIA

Colaboración OMG

"BAILA CONMIGO" - SELENA GOMEZ & RAUW ALEJANDRO

"BEAUTIFUL BOY" - KAROL G, LUDACRIS & EMILEE

"DEL MAR" - OZUNA, DOJA CAT & SIA

"HAWÁI (REMIX)" - MALUMA & THE WEEKND

"MAMACITA" - BLACK EYED PEAS, OZUNA & J. REY SOUL

"ME GUSTA" - ANITTA FT. CARDI B & MYKE TOWERS

"TKN" - ROSALÍA & TRAVIS SCOTT

"TOP GONE" - LIL MOSEY & LUNAY

"UN DÍA (ONE DAY)" - J BALVIN, DUA LIPA, BAD BUNNY & TAINY

"X" - JONAS BROTHERS FT. KAROL G

Track Viral Del Año (Canción con el ascenso más rápido en social media)

"CON TUS BESOS" - ESLABON ARMADO

"DÁKITI" - BAD BUNNY & JHAY CORTEZ

"DE VUELTA PA' LA VUELTA" - DADDY YANKEE & MARC ANTHONY

"DIME CÓMO QUIERES" - CHRISTIAN NODAL & ÁNGELA AGUILAR

"EL ENVIDIOSO" - LOS DOS CARNALES

"HAWÁI" - MALUMA

"LA JEEPETA (REMIX)" - NIO GARCIA, ANUEL AA, MYKE TOWERS, BRRAY & JUANKA

"RELACIÓN (REMIX)" - SECH, DADDY YANKEE, J BALVIN, ROSALÍA & FARRUKO

"TÚ" - CARIN LEÓN

"VIDA DE RICO" - CAMILO

Artista De La Juventud Masculino

BAD BUNNY

CAMILO

CHRISTIAN NODAL

DADDY YANKEE

EL FANTASMA

J BALVIN

LUNAY

MALUMA

MYKE TOWERS

PRINCE ROYCE

Artista De La Juventud Femenino

BECKY G

CAZZU

CHIQUIS

FARINA

KANY GARCÍA

KAROL G

MARIAH ANGELIQ

NATHY PELUSO

NATTI NATASHA

ROSALÍA

Grupo o Dúo Favorito Del Año

CALIBRE 50

CNCO

GRUPO FIRME

LOS ÁNGELES AZULES

LOS DOS CARNALES

MAU Y RICKY

N'KLABE

PISO 21

REIK

ZION Y LENNOX

Álbum Del Año

ALTER EGO - PRINCE ROYCE

DÉJÀ VU - CNCO

EL ÚLTIMO TOUR DEL MUNDO - BAD BUNNY

KG0516 - KAROL G

LOS LEGENDARIOS 001 - LOS LEGENDARIOS

MESA PARA DOS - KANY GARCÍA

MIS MANOS - CAMILO

MUNAY - PEDRO CAPÓ

PAPI JUANCHO - MALUMA

UNA NIÑA INÚTIL - CAZZU

Álbum Regional Mexicano Del Año

AL ESTILO RANCHERON - LOS DOS CARNALES

AYAYAY! - CHRISTIAN NODAL

CARTELES - EL FANTASMA

DE BUENOS AIRES PARA EL MUNDO - LOS ÁNGELES AZULES

DESPUÉS DE HOY - NETO BERNAL

EL TRABAJO ES LA SUERTE - BANDA MS DE SERGIO LIZÁRRAGA

EN OTRO CANAL - LA FIERA DE OJINAGA

NOS DIVERTIMOS LOGRANDO LO IMPOSIBLE - GRUPO FIRME

SIN PERDER EL ESTILO - LENIN RAMÍREZ

VAMOS BIEN - CALIBRE 50

Canción Del Año

"CARAMELO (REMIX)" - OZUNA, KAROL G & MYKE TOWERS

"CARITA DE INOCENTE" - PRINCE ROYCE

"DÁKITI" - BAD BUNNY & JHAY CORTEZ

"DE VUELTA PA' LA VUELTA" - DADDY YANKEE & MARC ANTHONY

"DIME CÓMO QUIERES" - CHRISTIAN NODAL & ÁNGELA AGUILAR

"EL ENVIDIOSO" - LOS DOS CARNALES

"HAWÁI" - MALUMA

"MI NIÑA" - LOS LEGENDARIOS, WISIN & MYKE TOWERS

"SI ME DICES QUE SÍ" - REIK, FARRUKO & CAMILO

"TU VENENO" - J BALVIN

El Traffic Jam

"ADMV" - MALUMA

"BAILA CONMIGO" - SELENA GOMEZ & RAUW ALEJANDRO

"BANDIDO" - MYKE TOWERS & JUHN

"BICHOTA" - KAROL G

"EL ENVIDIOSO" - LOS DOS CARNALES

"FIEL" - LOS LEGENDARIOS, WISIN & JHAY CORTEZ

"LA TÓXICA" - FARRUKO

"RELACIÓN (REMIX)" - SECH, DADDY YANKEE, J BALVIN, ROSALÍA & FARRUKO

"SE ME OLVIDÓ" - CHRISTIAN NODAL

"VIDA DE RICO" - CAMILO

La Más Pegajosa

"ANTES QUE SALGA EL SOL" - NATTI NATASHA & PRINCE ROYCE

"AY, DIOS MÍO!" - KAROL G

"BORRACHO DE COCHERA" - EL FANTASMA

"CHICA IDEAL" - SEBASTIÁN YATRA & GUAYNAA

"DE VUELTA PA' LA VUELTA" - DADDY YANKEE & MARC ANTHONY

"DIOSA" - MYKE TOWERS

"HAWÁI" - MALUMA

"ROPA CARA" - CAMILO

"TE VOLVERÍA A ELEGIR" - CALIBRE 50

"VACÍO" - LUIS FONSI & RAUW ALEJANDRO

Girl Power

"ANIMAL" - MARIA BECERRA & CAZZU

"¡AQUÍ YO MANDO!" - KALI UCHIS & RICO NASTY

"EL CONSEJO" - ANA BÁRBARA & PAQUITA LA DEL BARRIO

"EL MAKINON" - KAROL G & MARIAH ANGELIQ

"LA MUJER" - MON LAFERTE & GLORIA TREVI

"LAS NENAS" - NATTI NATASHA, CAZZU, FARINA FT. LA DURACA

"LO VAS A OLVIDAR" - BILLIE EILISH & ROSALÍA

"RAM PAM PAM" - NATTI NATASHA & BECKY G

"SE PORTABA MAL" - KANY GARCÍA & MON LAFERTE

"TICK TOCK" - THALIA, FARINA & SOFÍA REYES

La Coreo Más Hot

"BALADA PARA PERREAR" - LAS VILLA

"BICHOTA" - KAROL G

"ENCHULE" - RAUW ALEJANDRO

"LA BURBUJA" - MALUMA

"PROBLEMA" - DADDY YANKEE

Social Dance Challenge

"BICHOTA" - KAROL G

"LAS NENAS" - NATTI NATASHA, CAZZU, FARINA FT. LA DURACA

"PAPÁS" - MAU Y RICKY

"ROPA CARA" - CAMILO

"SE TE NOTA" - LELE PONS & GUAYNAA

Video Con El Mensaje Más Poderoso

"CUANDO ESTÉS AQUÍ" - PABLO ALBORÁN

"CUENTA CONMIGO" - MIKE BAHÍA, LLANE, PJ SIN SUELA FT. MOZART LA PARA

"GIRASOLES" - LUIS FONSI

"TAN BONITA" - PISO 21

"UN DÍA (ONE DAY)" - J BALVIN, DUA LIPA, BAD BUNNY & TAINY

Quiero Más

ALEJANDRA CAPETILLO & ANA PAULA CAPETILLO

ARIEL FOCUS

DOMELIPA

FRIDA SOFÍA

IRINA BAEVA

JAVIERR

JOSÉ EDUARDO DERBEZ

KUNNO

MICHELLE SALAS

SEBASTIÁN RULLI

Juntos Encienden Mis Redes

ANGELIQUE BOYER & SEBASTIÁN RULLI

CAMILO & EVALUNA

CHRISTIAN NODAL & BELINDA

GUAYNAA & LELE PONS

KIMBERLY LOAIZA & JUAN DE DIOS PANTOJA

NATTI NATASHA & RAPHY PINA

Ayudando A Sus Fans

BECKY G

DEMI LOVATO

J BALVIN

RICKY MARTIN

SELENA GOMEZ

Mejor LOL

ABELARDO CAMPUZANO

IMARAY ULLOA

JAVIER HALA MADRID

MARIO AGUILAR

MRCHUY0123

Influencer Con Causa

ARTURO ISLAS ALLENDE

JUANPA ZURITA

PAOLA ZURITA

SANTI MARATEA

YALITZA APARICIO

El Más Trendy

CAMILO

J BALVIN

KALI UCHIS

KAROL G

SOFÍA REYES

